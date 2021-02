Applied Financiel Lines, cet assureur nord-américain qui s'implante en France

© Photo by Jason Dent on Unsplash

Méconnu du marché français, Applied Financial Lines entend se développer sur la couverture des lignes financières. Un segment en manque de capacités.

De la capacité arrive sur les lignes financières ! Après une année 2020 difficile et des renouvellements 2021 compli­qués, notamment en RC des mandataires sociaux et en RC pro, l’assureur Applied Financial Lines vient en partie soulager le marché avec de nouvelles capacités.

[...]