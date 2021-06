Argus d'Or 2021 : les lauréats de l'innovation

L’innovation se porte bien dans l’assurance ! Près de 120 dossiers ont concouru à cette édition 2021 des Argus d’or. Une édition qui démontre tout à la fois une étonnante réactivité des acteurs de l’assurance au contexte actuel et leur prise en compte de problématiques structurelles. De fait, nombre de dossiers distingués par nos trois jurys – qui ont une nouvelle fois démontré un engagement sans faille dans leur tâche – s’inscrivent dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 qui bouleverse la France et le monde entier depuis un peu plus d’un an.

C’est notamment le cas en matière de ressources humaines, où le monde de l’assurance innove dans les pratiques face à l’explosion du télétravail. Les assureurs ont été réactifs et plusieurs projets montrent d’ailleurs leur souci de l’être encore davantage. Mais, plus largement, l’étude des dossiers distingués montre combien le monde de l’assurance était présent sur des problématiques fortement amplifiées par la crise. Lancés souvent avant l’irruption du Covid-19, plusieurs projets apportent clairement des réponses au monde d’aujourd’hui, que ce soit avec le développement de la télémédecine, de l’engagement solidaire, les mesures de protection financière ou d’aide au pouvoir d’achat et, bien évidemment plus encore, la digitalisation des process. S’il en fallait encore une preuve, ce palmarès 2021 des Argus d’or confirme ce que les professionnels répètent à l’envi : l’assurance est au cœur des problématiques de la société.