Argus Factory : regards sur la transformation [Tribunes]

Expert, investisseur, consultant, assureur, mutualiste, courtier… ils sont tous impliqués d’une manière ou d’une autre dans le chantier de la transformation de l’assurance. Et si nous avons sollicité leur regard d’acteurs du changement, c’est justement que ce chantier est multi­forme et qu’il ne se résume pas à quelques anglicismes et chiffres record de levées de fonds ! La transformation, qui se décline en partenariats avec des start-up comme en projets internes, se conjugue sur toute la chaîne de valeur du secteur (production, distribution, gestion… ), sur tous les outils, et ressources humaines et sur tous les segments. Plus frappante dans l’assurance auto avec l’avènement des véhicules autonomes, elle n’en est pas moins déterminante pour le fonds euro dans un univers de taux bas persistants. Avec la publication de ces six tribunes, notre ambition n’est pas de prétendre à l’exégèse du phénomène, mais de montrer certains enjeux et leviers très concrets d’une transformation qui s’opère le plus souvent à bas bruit.