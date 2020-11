Arrogance et concurrence

L’Argus Factory 2020 se tiendra les 24 et 25 novembre prochains. Et quoi de plus naturel pour cette manifestation dédiée à la transformation que de s’adapter elle aussi à la crise sanitaire, avec une diffusion totalement digitalisée. Cette 3e édition sera notamment consacrée à la « plateformisation ». Ce barbarisme, comme la nouvelle économie les aime, renvoie à la [...]