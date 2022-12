Assurance affinitaire : la FG2A répond à l’ACPR

Lundi 5 décembre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organisait sa journée annuelle de conférences. Dans son discours introductif, Jean-Paul Faugère, vice-président de l’ACPR, avait évoqué le devoir de conseil et les modes de rémunération en prenant notamment comme exemple, l’assurance affinitaire. Contactée par l'Argus de l'assurance, la fédération des garanties et assurances affinitaires réagit.