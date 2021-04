Assurance affinitaire : le boom du vélo

Le développement de la pratique du vélo crée un nouveau marché pour les vendeurs, pour les réparateurs… et pour les assureurs.

La pratique du vélo connaît un essor spectaculaire en France, tout particulièrement dans les centres urbains. La crise sanitaire a encore amplifié le phénomène. Et les nouveaux cyclistes sont de plus en plus nombreux à vouloir assurer leur engin, surtout quand il s'agit d'un coûteux vélo à assistance électrique (VAE). Preuve que la roue tourne, le marché attire de nouveaux acteurs.