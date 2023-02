Assurance affinitaire : un projet de loi déposé pour éviter des "dérives"

L’étau se resserre concernant l’affinitaire. Après l’avis de CCSF et alors qu’Indexia (ex-SFAM) est sous le coup d’une procédure judiciaire, l’Assemblée nationale s’empare du problème. Ce n’est pas moins de 21 députés Renaissance, 2 députés Horizons et 1 député Démocrate qui ont déposé une proposition de loi pour « un accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance affinitaire ». Cette dernière est renvoyée devant la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]