Assurance agricole : développer la culture du risque

Créé en 2005, le contrat multirisque climatique couvre à la fois la grêle, la tempête, le gel, l’inondation et la sécheresse. Malgré la recrudescence des aléas climatiques, ce contrat présente des lacunes et peine à séduire. Aujourd’hui, il ne couvre que 30 % des surfaces agricoles. Ce constat a conduit le ministre de l’Agriculture à ouvrir une large concertation avec les principaux acteurs (syndicats et représentants agricoles, assureurs, réassureurs…) pour améliorer le dispositif de gestion des risques climatiques et la résilience des exploitations agricoles en France.