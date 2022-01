Assurance auto : les nouveaux enjeux des frais de réparation

Des facteurs structurels – comme l’évolution des technologies ou la sophistication croissante des véhicules – et conjoncturels – hausse des matières premières ou des transports – entraînent une envolée des coûts de réparation. Pour y faire face, les assureurs agissent à la fois sur la facture des réparations et sur les frais de gestion. L’évolution du marché vers l’hybride et l’électrique interpelle aussi la profession, qui espère qu’une baisse de la sinistralité compensera des coûts de réparation plus importants.