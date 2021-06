Assurtech : les talents d'Acheel

Ralph Ruimy et Francky Défossé (de g. à d.) cumulent à eux deux plusieurs années d’expérience, dans le domaine du lead, de l’acquisition client et de l’assurance. Francky Défossé a lancé plusieurs comparateurs qu’il a ensuite revendus, tandis que Ralph Ruimy a collaboré pour KPMG, Empruntis et Master Assurance.

© photos: Sylvie Humbert