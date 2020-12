Bancassurance : les enjeux de la gestion de sinistres

Ambitieux dans le dommages aux particuliers et aux entreprises, les bancassureurs doivent redoubler d’efforts afin que la relation client lors des sinistres ne mette pas en danger la distribution et la relation bancaire dans sa globalité. Tous mettent à profit la transformation digitale. Et pour les leaders du secteur, l’internalisation des compétences semble constituer le modèle à suivre.