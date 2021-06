Battre en retraites

Les rapports entre les compagnies et leurs agents généraux ne sont pas toujours un long fleuve tranquille, mais rarement les crispations ont atteint un tel niveau. Même au plus fort de la crise sanitaire, les agents et leurs mandantes avaient fait bloc pour contenir les mécontentements d’une partie de leur clientèle professionnelle. Le front uni d’hier s’est mué en fronde de [...]