Boulot, dodo..., mais pas forcément métro !

Après la voiture, le travail devient lui aussi hybride ! Pour des millions de salariés, il renvoie désormais à deux univers, celui très traditionnel du bureau et celui moins conventionnel de l’habitation privée. La pandémie de Covid-19 et les périodes de confinement décrétées pour la combattre n’ont pas seulement apporté la démonstration qu’il était possible pour tout [...]