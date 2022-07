Chassez le naturel...

Et si le jeudi 23 juin 2022 était à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire des relations entre les dirigeants de l’assurance et ceux de notre pays ? Et si, après des années de crispations et de tensions, les deux mondes avaient enfin trouvé un modus vivendi ? Le ministre de l’Économie et des Finances avait convoqué, ce jour-là, les représentants des principales [...]