Climat : l'ACPR et l'AMF réclament plus de transparence des assureurs

MORGANE REMY |

Compagnies Green assurance

© curraheeshutter_PA/Getty Images/iStockphoto

Dans un rapport commun, l'ACPR et l'AMF encouragent les assureurs à faire preuve d'un peu plus de transparence et d'homogénéité dans les méthodes utilisées pour mesurer leurs engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique.

« Les institutions financières continuent à multiplier leurs annonces publiques en faveur du climat, au travers d’engagements individuels et collectifs », annoncent les autorités financières AMF et ACPR dans un rapport publié fin d’année dernière et diffusé en janvier. En effet, la communication est active : neuf des dix-sept compagnies d’assurances ont publié de nouveaux engagements en 2020. [...] [...]