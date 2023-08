CNP Assurance affiche un résultat net en croissance de 104%

Lors du bilan semestriel de l’activité de CNP assurances, Stéphane Dedeyan, le directeur général a indiqué : « Le premier semestre 2023 a été marqué par l’élargissement du Groupe CNP Assurances et l’émergence d’un assureur complet, réunissant des activités d’assurance de personnes et de biens. Nos résultats semestriels soulignent la solidité et la performance de notre Groupe dans un contexte macro-économique complexe et des évolutions de marché favorables ».

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]