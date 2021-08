Comment le retrait des assurances met en danger la saison des festivals [Tribune]

Gwendal Perrin |

Tribune Guidewire

Emmanuel Naudin, vice-président régional "Sales" pour l'Europe du Sud chez Guidewire. © DR

Les annulations et reports d'événements culturels et sportifs dus à la poursuite de la pandémie de Covid-19 ont fragilisé des secteurs économiques déjà en difficulté – et les questions d'assurance n'ont guère amélioré la situation. Toutefois, souligne Emmanuel Naudin, RVP (regional vice president) Sales Southern Europe chez Guidewire, le secteur dispose déjà de certaines solutions pour [...]