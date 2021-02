Commissionnements : vers toujours plus de transparence ?

Le débat sur la rémunération des intermédiaires est loin d’être clos à Bruxelles, et menace le commissionnement à la française. Afin de préserver ce système, Bercy et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) souhaitent aller plus loin sur la transparence des rémunérations. Par Marie-Caroline Carrère, avec Raphaële Karayan et Laure Viel.