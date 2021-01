Communication : les mutualistes imposent leur image

On prend les mêmes et on recommence, mais pas dans le même ordre : pour la troisième année consécutive, le Crédit mutuel, le Crédit agricole et la Maif dominent le classement général établi par OpinionWay. Mais le Crédit mutuel arrive en tête pour la première fois depuis 2012, devançant le Crédit agricole, qui garde sa place de deuxième, tandis que la Maif passe de la première à la troisième place. Les trois leaders dominent également le classement de l’image et de l’attractivité. Ils laissent toutefois de la place à Axa et à Maaf aux côtés de la Maif sur le podium de la notoriété.

© © FOTOLIA/Cattaruzza Nathalie