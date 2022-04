Aéma Groupe (Macif, Aésio, Abeille) : mouvements au comité de direction

La direction générale actuelle d'Aéma Groupe : (de gauche à droite) Adrien Couret, DG, Jean-Philippe Dogneton, DG délégué et Sophie Elkrief, DG déléguée.

Plus d’un an après son lancement officiel, le groupe Aéma, qui coiffe Macif, Aésio Mutuelle et, depuis octobre 2021, Abeille Assurances, est en train de procéder à une redéfinition des contours de sa gouvernance qui se traduit par une [...]