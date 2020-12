Allianz France : changements au comité exécutif

Pascal Thébé (à gauche) et Julien Martinez prennent de nouvelles fonctions chez Allianz France.

Allianz France annonce deux évolutions au sein de sa gouvernance à compter du 1er janvier 2021. Pascal Thébé, membre du comité exécutif, est nommé au poste de Head of CEO Office. Pour lui succéder, Julien Martinez prend la direction de l’unité RSE, Stratégie, data, client et communication et rejoint le comité exécutif de l’assureur.