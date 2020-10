Allianz France et le Cnam prospectent sur les nouveaux risques

« S’il est important pour nous assureurs de savoir gérer des risques, il devient de plus en plus nécessaire de savoir les anticiper et de savoir lire les signaux faibles », observe Jacques Richier, Président-directeur général d’Allianz France.

La filiale française de l'assureur allemand et le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) ont décidé de croiser leurs regards pour mieux appréhender et anticiper les nouvelles menaces (économiques, climatiques, technologiques, sanitaires...) qui pèsent sur la société.