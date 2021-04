Axa : changement à la direction générale d’Axa Next

Isabelle Danton |

Axa Nomination

Jef Van In prend la direction générale d'Axa Next ainsi que la direction de l'innovation du groupe Axa. © DR

Le groupe Axa promeut Jef Van In, actuel directeur général d’Axa Belgique, en tant que directeur général d’Axa Next et directeur de l’innovation du groupe, en remplacement de Delphine Maisonneuve.

Jef Van In est nommé en qualité de directeur général d'Axa Next et directeur de l'innovation du groupe Axa, à compter du 1 er juillet 2021. A cette date, il succèdera à [...]