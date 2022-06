CNP Assurances : Thomas Béhar prend de nouvelles responsabilités

Le conseil d’administration de CNP Assurances a désigné Thomas Béhar en qualité de directeur général adjoint et second dirigeant effectif, en succession de Xavier Larnaudie-Eiffel.

Membre du comité exécutif et directeur financier du groupe CNP Assurances, Thomas Béhar se voit également confier les fonctions de directeur général adjoint et second dirigeant effectif à [...]