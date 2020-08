Comment les compagnies aériennes espèrent relancer le trafic… via l'assurance

Virgin Atlantic vient d'annoncer la mise en place d'une police d’assurance gratuite, conçue avec Allianz Assistance, intervenant en complément d’une éventuelle assurance voyage existante. Son but : rassurer des passagers toujours aussi réticents à reprendre l’avion suite à la pandémie de Covid-19.

Nuages noirs et autres perturbations s’accumulent depuis des mois au-dessus du transport aérien. Des suppressions massives d’emplois ont déjà été annoncées chez Finnair ou Qantas tandis qu’aux États-Unis, les menaces se précisent du côté d’American Airlines, Delta ou encore United si le plan de soutien au secteur (mis en place en contrepartie de l’absence de suppression d’emplois, pour un montant total estimé de 50 milliards de dollars) n’était pas prolongé au-delà du 30 septembre – les licenciements à venir se comptent pour l'heure en dizaines de milliers. Et les prévisions du trafic aérien pour les mois à venir ne sont guère plus rassurantes, le coronavirus sévissant toujours...

[...]