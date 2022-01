Covid-19 : le gouvernement crée un fonds de garantie pour les agences de voyage

Le secteur du tourisme est l'un des plus touchés par l'arrivée du Covid-19.

Afin de soutenir la filière du tourisme touchée par la crise liée au coronavirus, le gouvernement a instauré un fonds de garantie. Ce dernier, géré par la CCR, a vocation à aider les assureurs et les organismes de garantie financière des agences de voyage.

Annulation des voyages, chute du nombre de séjours, remboursement des avances… L’arrivée du Covid-19, il y a deux ans, a fortement ébranlé le secteur du tourisme et les agences de voyages. La situation est telle que certaines d’entre elles se retrouvent en situation de faillite, au bord de la liquidation ou éprouvent de grandes tensions de trésorerie au point de ne plus pouvoir honorer leurs engagements financiers vis-à-vis de leurs clients. Afin de soutenir la filière du tourisme, le gouvernement a créé comme il s’y était engagé en novembre, un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours.

