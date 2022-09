Dépendance : La France Mutualiste devient l’actionnaire de référence de CetteFamille

© (c) Kzenon

L’entreprise sociale et solidaire (ESS) CetteFamille, qui promeut et développe des hébergements adaptés pour les seniors, accueille à son capital La France Mutualiste et Crédit agricole Normandie.