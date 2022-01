Generali : coup de théâtre dans la course à la présidence du groupe

Depuis plusieurs mois, la possible reconduction de Philippe Donnet à la tête du groupe d’assurance triestin est contestée par deux de ses principaux actionnaires. Une tension qui est montée d’un cran en ce 13 janvier.

Les groupes d’assurance Axa et Generali choisiront de renouveler (ou pas) leur PDG actuel presque en même temps, leurs assemblées générales se déroulant respectivement les 28 et 29 avril prochains. Mais si la reconduction de Thomas Buberl suscite peu de doute, celle de Philippe Donnet pour un troisième mandat est autrement plus contestée.

[...]