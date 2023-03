Index égalité femmes hommes : la moitié des scores publiée à temps

Pour la quatrième année consécutive, les entreprises de plus de 50 salariés étaient tenues de publier sur leurs sites respectifs leur index égalité femmes hommes – et même pour la cinquième année pour celles comptant plus de 250 collaborateurs.

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]