Nomination : Jef Van In élargit ses fonctions chez Axa

Jef Van In succède à Gilbert Chahine à la tête d'Axa Partners.

Axa annonce la nomination de Jef Van In en qualité de directeur général de sa filiale Axa Partners, pour succéder à Gilbert Chahine. Sa nomination sera effective le 1 er août 2021.

Actuel directeur général d’Axa Next et directeur de l’innovation du groupe Axa, Jef Van In se voit également confier la direction générale d’Axa Partners. Il succède dans cette fonction à [...]