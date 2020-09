Nomination : La Parisienne Assurances renforce sa direction

Raphaël Soula et Francesco Dal Piaz rejoignent l'équipe dirigeante de La Parisienne Assurances.

La Parisienne Assurances poursuit son développement en accueillant Raphaël Soula et Francesco Dal Piaz au sein sa direction. Ils sont respectivement nommés directeur financier et responsable pour l’Italie et l’Espagne.