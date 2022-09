Pouvoir d’achat : Axa France va au-delà des annonces de France Assureurs

Suite à la réunion entre Bruno le Maire et les assureurs ce 20 septembre, la compagnie met en place un « bouclier » en faveur du pouvoir d’achat intégrant des mesures supplémentaires à celles annoncées par la fédération.

La présidente de France Assureurs, Florence Lustman, a officialisé, suite à une réunion de travail avec le ministre de l’Économie et des Finances Bruno le Maire, l’engagement de la profession à contenir la hausse des primes d’assurance auto et habitation en-deçà de l’inflation pour 2023.

Connectez-vous pour lire la suite Cet article est réservé aux abonnés. Déjà abonné à l'Argus de l'assurance ? Je me connecte

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus PageMaker.

Abonnez-vous

Vous n'êtes pas encore abonné ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité