Résultats 2021 : les compagnies se redressent (Dossier)

La pandémie de Covid-19 est, dans les comptes des assureurs, une histoire appartenant majoritairement au passé. Les principales compagnies ont en effet publié des indicateurs d’activité pour l’année 2021 qui portent peu de stigmates de cet événement exceptionnel.

En termes de chiffre d’affaires, les filiales françaises d’Axa, Generali et SwissLife affichent des progressions à deux chiffres entre 2020 et 2021 et, en comparaison de 2019, affichent des évolutions intéressantes (+33% pour SwissLife, +16,7% pour Generali, +8,3% pour Axa). Seul Allianz affiche des indicateurs un peu moins favorables.

