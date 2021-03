Risque cyber : les entreprises françaises se disent prêtes en cas de cyber attaque

Le développement du télétravail dû à la pandémie du Covid 19 a entrainé une multiplication des cyberattaques en 2020 et début 2021. Selon, le baromètre de la gestion des risques des PME et ETI de l'assureur QBE, les entreprises françaises se disent en mesure de gérer le risque cyber.

« Le nombre d’attaques est plus visible depuis la généralisation du télétravail dans les entreprises » estime Amanda Maréchal souscriptrice cyber chez QBE. Et d’ajouter « On estime qu’environ 70% des TPE/PME ne se remettent pas d’une cyber-attaque.»

