Risques d’entreprises : vague de nominations chez Albingia

De gauche à droite : Florence Devambez, Baptiste Guiot et Sylvain Roulier, nommés au sein de la compagnie Albingia.

Albingia, assureur spécialiste des risques de l'entreprise, annonce plusieurs évolutions au sein de son organisation en nommant Florence Devambez, Baptiste Guiot et Sylvain Roulier. Ils prennent respectivement la direction des SI, la direction régionale de Paris - région Centre et, la direction des projets et de la transformation.