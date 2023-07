Sciences du risque: l’IA et le climat au cœur des prix 2023 attribués par le jury

Près de 200 personnes étaient réunis le 4 juillet dernier au pavillon Elysée à Paris pour la remise du prix des sciences du risque, « la 5ème édition », comme la rappelé Jean-Charles Simon, président de la fondation Optimind, organisatrice de ce prix « en partenariat avec l’Amrae, France Assureurs, l’Institut des actuaires et l’Argus de l’assurance ». « Ce qui frappe dans les travaux reçus, c’est la montée des enjeux climatiques et la capacité des étudiants à renouveler les approches sur des sujets qui semblaient éculés », a relevé le président du jury, Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l’ESCP Europe.

Chocs climatiques, du vieillissement et cyber

Le directeur général de CNP Assurances, chargé cette année d’ouvrir la cérémonie et de remettre les prix aux lauréats, n’a pas manqué d’interpeler directement les professionnels de l’assurance et de la gestion du risque présents. « Grâce à vous, nous pouvons aller plus loin dans la modélisation et dans la prévention des risques », a déclaré Stéphane Dedeyan, avant de souligner en quoi cet objectif est «essentiel » dans un monde qui subit des chocs climatiques, démographiques avec le vieillissement de la population et cyber, au regard de la multiplication des attaques contre les systèmes informatiques.

Les limites de l'assurabilité



Et de fait, ces chocs peuvent amener aux « limites de l’assurabilité ». La récente décision prise par l’assureur américain State Farm d’arrêter la souscription MRH en Californie à cause notamment du réchauffement climatique « fait partie de ces signaux faibles qui doivent nous alerter très fortement », a poursuivi le directeur général de CNP Assurances, avant d’expliquer comment la compagnie entend maintenir l’accès de tous à l’assurance - « trop utile pour devenir un produit de luxe » -, en revenant « à l’essence même de notre métier d’assureur, c’est-à-dire rechercher une mutualisation la plus large possible ».

Contrer les dérives de l'intelligence artificielle



Favoriser une assurance inclusive, c’est également la démarche de l’une des deux lauréates, le jury ayant effectivement décidé de récompenser deux projets de recherche qui reçoive chacun un prix d’un montant de 5000 euros. Diplômée de l’Ensae, Marguerite Saucé a consacré son mémoire, réalisé lors d’un stage au sein de Scor, à la lutte contre les discriminations induites par le recours à l’intelligence artificielle. « C’est un sujet très important, l’utilisation de données est de plus en plus réglementée, il y a beaucoup d’articles sur les discriminations, mais peu de solutions concrètes. J’ai cherché une méthode qui pouvait s’appliquer aux différents process de tarification et de sélection des risques », explique celle qui occupe aujourd’hui la fonction d’actuaire data scientist chez Diot-Siaci.

Risques climatiques extrêmes



Sujet tout aussi d’actualité, notamment à l'heure d'une importante réforme de l'assurance agricole, que celui traité par la seconde lauréate, Dorothée Kapsambelis, aujourd’hui analyste risques CAT chez CCR. Cette ingénieure agronome de formation a réalisé une thèse sur « l'impact des risques climatiques extrêmes sur les productions végétales à horizon 2050 ». L’un des objectifs de ce projet a été de « développer un modèle de dommages des principaux périls (sécheresses et excès d'eau) sur les productions végétales », un modèle «projeté sur 2050 grâce au modèle ARPEGE-CLIMAT de Météo-France ».

Enfin, le jury a souhaité décerner une mention spéciale à Antoine Heranval, coordinateur des enseignements d’actuariat et de finance à l’Ensae, pour sa thèse intitulée « Contribution des données de l’assurance à l’étude des risques naturels – Application de méthodes d’apprentissage statistique pour l’évaluation de la nature et du coût des dommages assurés liés aux événements naturels en France ».