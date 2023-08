Semestriels 2023, un début d'année favorable aux réassureurs

La publication des résultats semestriels 2023 des principaux acteurs de la réassurance s'est révélée instructive. Le poids des catastrophes naturelles s'est révélé bien moindre qu'en 2022, le principal sinistre climatique de ce premier semestre étant cantonné aux Etats-Unis et, de manière générale, la rentabilité des acteurs s'est améliorée. Fitch Ratings calcule ainsi un ratio combiné global (sur 18 acteurs non-vie du secteur) de 88% (avec un poids des cat' nat' contenu à 6,7 points) et prévoit d'ores et déjà des résultats de souscription "favorables" sur le second semestre 2023 et même 2024. Diverses raisons expliquent ce contexte favorable, comme le souligne l'analyse ci-dessous des résultats de Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, Scor et PartnerRe (groupe Covéa).