Un nouveau directeur général pour CNP Assurances

Le scénario était dans beaucoup d’esprits, d’autant plus après la démission surprise de Stéphane Dedeyan de la direction générale du groupe Vyv. Il est désormais officiel.Le conseil d’administration de CNP Assurances a annoncé, ce mardi 16 février, la nomination de Stéphane Dedeyan en qualité de directeur général de la compagnie. Il succèdera à Antoine Lissowski, dont précise le communiqué, « le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale mixte des actionnaires le 16 avril prochain et qui est amené à faire valoir ses droits à la retraite ».



« Nous sommes certains, qu’avec La Banque Postale, il apportera une contribution majeure à la construction d’un leader européen de la bancassurance et de la finance responsable au sein du grand pôle financier public », indique dans le communiqué Véronique Weill, présidente du conseil d’administration de CNP Assurances, après avoir mis en avant « [les] valeurs, [les] qualités personnelles et [la] parfaite connaissance du secteur de l’assurance » de Stéphane Deyan.

N°2 de Generali France

Après son intermède dans le monde mutualiste, ce diplômé de HEC et de l’Insead revient donc dans l’univers des compagnies qu’il connait bien pour avoir travaillé près d’une vingtaine d’année au sein de Generali France. Alors directeur général délégué en charge de l’assurance, il quitte la compagnie en 2017 quelques mois après le départ du pdg de Generali France, Eric Lombard, avec lequel il forme pour reprendre ses mots un « vrai tandem ». Eric Lombard qui occupe aujourd’hui la direction générale de la Caisse des dépôts, désormais à la tête du grand pôle financier public : la CDC est devenue actionnaire majoritaire de La Poste, cette dernière prenant à son tour la majorité du capitale de CNP Assurances via La Banque postale.



Ayant rejoint à la surprise générale le groupe Vyv pour prendre la direction générale début 2019, Stéphane Dedeyan avait démissionné de ce poste en janvier dernier. Et cela après que le président du groupe mutualiste, Thierry Beaudet, a annoncé son intention de ne pas renouveler son mandat, ayant décidé de briguer la présidence du Conseil économique social et environnemental.