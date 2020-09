Vives tensions entre Allianz France et ses courtiers

Agacés par le mutisme d’Allianz France, les courtiers de proximité attendent des mesures de soutien rapidement. Les regards se tournent désormais sur l’issue des négociations entre Planète CSCA et la compagnie.

L’impatience a laissé place à l’agacement. La crise sanitaire a tendu les relations entre les courtiers de proximité et Allianz France. Et c’est peu de le dire. Si la filiale de l’assureur allemand a déployé des mesures d’accompagnement pour ses agents généraux via des aides financières notamment, les courtiers de proximité dénoncent, a contrario, le mutisme et l’absence de soutien d’Allianz France.

[...]