Zurich France : un DG par interim avant le remplacement de Florence Tondu-Mélique

Florence Tondu-Mélique, qui prendra la tête de WTW en France au plus tard le 1er juillet prochain, n’est d’ores et déjà plus en poste au sein de la compagnie. En attendant son successeur, le directeur général par intérim de Zurich France, l’helvète Vinicio Cellerini, entend rester vigilant sur plusieurs points pour maintenir la solidité de la filiale hexagonale.