Complémentaire maladie : les assurés plébiscitent le 100% santé

Mise en œuvre en pleine crise sanitaire avec une communication assez minimaliste, la réforme du 100 % Santé a très rapidement séduit les Français. Du moins pour leurs prothèses dentaires et audio. Et pour les couvertures santé d’entrée de gamme, dont les titulaires ont massivement opté pour les paniers de soins sans reste à charge. Un tel changement de paradigme aura forcément un impact sur l’équilibre économique des contrats et sur le niveau de garanties choisi par les assurés.