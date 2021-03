Construction : une crise à retardement

Les assureurs spécialisés dans le BTP étaient déjà confrontés aux taux bas et à une sinistralité persistante. Avec la crise sanitaire, ils redoutent de voir l’avenir s’assombrir encore un peu plus. Certes, le secteur de la construction a plutôt bien résisté l’an dernier malgré l’arrêt de l’activité pendant le confinement. Mais les nouveaux chantiers se font rares et les demandes de permis de construire sont au plus bas. Tous les indicateurs annoncent une chute d’activité pour les mois à venir, ce qui devrait entraîner une contraction de la matière assurable à l’horizon 2023.