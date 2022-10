Spécial Reavie 2022 : continuités et ruptures

Reavie tiendra sa 32ème édition du 12 au 14 octobre. Et une fois encore, les sujets de discussion ne manqueront pas dans les allées de ce rendez-vous incontournable des assureurs de personnes. Bien sûr la réforme de la protection sociale complémentaire dans les trois Fonctions publiques – plus connue sous le sigle de PSC – fera encore parler d’elle et des alliances qu’elle suscite à l’instar de celle dévoilée par les groupes Klesia et AGPM (lire p.). Mais pour le reste, octobre 2021 semblera loin à bien des égards. Qui aurait imaginé voilà un an que l’assurance emprunteur bénéficierait elle aussi de la résiliation annuelle et plus encore qu’elle serait privée de questionnaire médical pour les prêts ne dépassant pas 200 000€ liquidés avant 60 ans ? La loi Lemoine fera débat à Cannes comme elle l’a fait aux Journées du courtage, à Paris. Réforme inattendue et réforme disparue. Plus question de Grande Sécu, l’heure est à la concertation et les présidents des trois familles de la complémentaire sont attendus pour commenter ce nouveau dialogue qui doit s’épanouir dans l’instance de concertation instaurée par le ministre de la Santé, François Braun. Il est vrai que depuis le dernier Reavie, la France a gardé le même président mais sans lui donner de majorité absolue et qu’une guerre aux portes de l’Europe fait flamber les prix. La BCE remonte les taux pour combattre l’inflation et dans ce climat incertain, assureurs et courtiers ne manqueront sûrement pas de parler tarifs, alors que la sinistralité ne faiblit ni en santé, ni en prévoyance. La pratique est habituelle à Cannes, mais les taux envisagés le sont beaucoup moins.