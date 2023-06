Corinne Dromer (CCSF) : « Faisons confiance aux professionnels ! »

La présidente du CCSF place l'information et la protection du consommateur au cœur de ses travaux. Pour L'Argus, Corinne Dromer aborde sans détours les derniers avis et recommandations pris par le comité et dresse un premier bilan de la loi Lemoine en assurance emprunteur. Propos recueillis par Sébastien Acedo et Sybille Vié.