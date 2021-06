Courtiers de proximité : concilier accompagnement et indépendance

Par définition, les courtiers dits « de proximité » maillent le terrain ; ils sont de plus en plus nombreux, et leur présence au plus fort de la crise sanitaire, aux côtés de leurs clients, n’a cessé d’être saluée par les assureurs et les courtiers grossistes. Ces derniers rivalisent sur le terrain de services qu’ils mettent à leur disposition dans le but de les fidéliser. Ces services sont variés afin de répondre à la diversité des courtiers de proximité : de l’aide à la vente à la mise en conformité, de la formation à l’accompagnement dans la digitalisation. Des supports bienvenus, mais gare à ne pas s’enfermer dans des rapports exclusifs !