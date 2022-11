Courtiers gestionnaires : qui doit payer la TVA ?

Exonéré ou non de TVA ? Pour le moment, c'est le silence radio chez les courtiers interrogés : les uns préférant passer leur tour; les autres expliquant qu' « ils sont en train d'étudier les possibilités et les impacts de la nouvelle doctrine et ne sont pas encore prêts pour en parler ». Pourtant, la date fatidique [...]

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous