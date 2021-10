Covéa à nouveau prêt à racheter le réassureur PartnerRe

Covéa va bien s’offrir PartnerRe. Plus d’un an après avoir annoncé au marché mettre fin à son projet de rachat du réassureur bermudien, le groupe d’assurance mutualiste (MMA, MAAF, GMF) vient d’annoncer la signature d’un nouveau protocole d’accord (« memorandum of understanding ») avec l’actionnaire de PartnerRe, Exor, la holding d’investissement de la famille italienne Agnelli.

[...]