Covéa : l’agence AM Best relève sa notation à A +

Bonne nouvelle pour Covéa. En ces temps agités le groupe mutualiste voit sa notation financière relevée de « A » à « A + » et la note de crédit émetteur de « A+» (« Excellente ») à « A + » (« Supérieure ») par l’agence de notation AM Best.

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]