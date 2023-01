Covéa : mouvements dans l’équipe dirigeante

Le groupe mutualiste Covéa annonce trois évolutions au sein de son organisation. Lola Bourget prend la direction de la communication externe et institutionnelle de Covéa et la direction de la communication de l’institut Diderot. Emmanuel Dubreuil et Arthur Dénouveaux deviennent respectivement directeur de cabinet du directeur général Thierry Derez et directeur de cabinet de Stéphane Duroule, directeur général assurances France de Covéa.