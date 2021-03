Covéa saisit le parquet national financier contre le PDG de SCOR

Coup de théâtre dans la bataille judiciaire qui oppose SCOR à son premier actionnaire, Covéa. Depuis que le groupe d’assurance mutualiste a tenté de prendre le contrôle du réassureur en août 2018, les deux groupes et leurs PDG sont à couteaux tirés, SCOR accusant Thierry Derez d’avoir abusé de sa position d’administrateur au profit de Covéa et de son projet d’OPA. Le réassureur a remporté une première manche au tribunal de commerce de Paris à l’automne, Covéa et son PDG étant condamnés à lui verser plus de 20M€ de dommages et intérêts (dont près de 500 000€ réclamés à Thierry Derez lui-même). C’était sans compter la pugnacité du mutualiste qui riposte ce mercredi 24 mars en attaquant le PDG de SCOR Denis Kessler.

[...]